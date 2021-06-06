الدبيبة عن تفجير سبها الانتحاري: حربنا ضد الإرهاب مستمرة

استنكر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة مقتل ضابطين بحادث أمني استهدف نقطة تفتيش تابعة لمديرية أمن سبها أمس الأحد، واصفا الحادث بـ"العمل الإرهابي الجبان".

وقدم الدبيبة التعازي لذوي الضابطين: النقيب إبراهيم عبد النبي المناع رئيس قسم البحث الجنائي في سبها، والملازم عباس أبوبكر، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى، وذلك عبر حسابه بموقع "تويتر". وتوعد الدبيبة الجناة، قائلا: "حربنا ضد الإرهاب مستمرة وسنضرب بقوة كل أوكاره أينما كانت".

وأعلن تنظيم "داعش" أن أحد مسلحيه نفذ تفجيرا انتحاريا في سبها بليبيا واستهدف نقطة أمنية، مما أودى بحياة ضابط كبير بالشرطة.

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وأكد متحدث باسم "الجيش الوطني الليبي" في وقت سابق، أن "4 أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب عدد آخر نتيجة انفجار سيارة مفخخة أمام نقطة تفتيش في مدينة سبها الليبية جنوبي البلاد".

وقال: "هاجم انتحاري بسيارة مفخخة نقطة تفتيش، مما أسفر عن مقتل رئيس قسم التحقيقات الجنائية بالمدينة و3 أشخاص آخرين لم يتم الكشف عن هوياتهم بعد".

المصدر: "بوابة الوسط" + "رويترز"