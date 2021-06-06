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ليبيا.. مقتل 4 أشخاص بهجوم انتحاري استهدف نقطة تفتيش في سبها

أخبار العالم العربي

ليبيا.. مقتل 4 أشخاص بهجوم انتحاري استهدف نقطة تفتيش في سبها
Reuters
تفجيرات في ليبيا - أرشيف
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أعلن متحدث باسم "الجيش الوطني الليبي" أن 4 أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب عدد آخر بتفجير سيارة مفخخة أمام نقطة تفتيش في مدينة سبها الليبية جنوبي البلاد.

وقال: "هاجم انتحاري بسيارة مفخخة نقطة تفتيش، مما أسفر عن مقتل رئيس قسم التحقيقات الجنائية بالمدينة و3 أشخاص آخرين لم يتم الكشف عن هوياتهم بعد".

وأضاف: "نتيجة للانفجار أصيب عدد من الأشخاص واحترقت 3 سيارات تابعة لإدارة أمن المدينة".

وأكد مصدر مطلع أن "الانفجار أدى إلى مقتل ضابطين من جهاز البحث الجنائي وإصابة آخرين من العناصر الأمنية في حصيلة أولية للهجوم".

وأضاف: "من بين القتلى ضابط يدعى إبراهيم عبد النبي".

المصدر: "نوفوستي" + "بوابة الوسط"

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