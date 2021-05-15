معا للإفراج عن المعتقلين .. وحدتنا بقوتنا .. بعض شعارات منافسي الأسد

بشعبية بدت متواضعة في ساعاتها الأولى أطلق المرشحان المنافسان للرئيس السوري بشار الأسد حملتيهما الانتخابيتين.

المرشح عبد الله سلوم عبد الله، وهو عضو المكتب السياسي في حزب "الوحدويين الاشتراكيين" وضع عبارة "قوتنا بوحدتنا" عنوانا رئيسيا لحملته الانتخابية، بينما حملت لوحاته الإعلانية الطرقية عناوين فرعية مثل: "لا للإرهاب" و"نعم لدحر المحتلين".

بينما اختار مرعي كلمة "معا" عنوانا رئيسيا لحملته، وحرص مرعي على أن يقدم نفسه للناخب السوري تحت وصف "المعارض الوطني السوري"، وحملت اللوحات الإعلانية لمرعي عبارات مثل: "معا .. لأن رأينا مختلف لكن بشرف"، وكذلك: "معا للإفراج عن معتقلي الرأي".

يذكر أن الأسد اتخذ عبارة "الأمل بالعمل" عنوانا رئيسيا لحملته، وأعلن إطلاق حملته عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ومنذ الإعلان عن بدء حملة الأسد حظيت تلك الصفحات بمشاركات وتفاعلات، لم يتوافر مثلها للمرشحين الآخرين اللذين ما زالت التفاعلات مع صفحاتهما تقدر بالعشرات.

يذكر أن الحملات الانتخابية التي بدأت اليوم تستمر حتى يوم 25 من الجاري، وهو يوم "الصمت الانتخابي" استعدادا ليوم الاقتراع المحدد في الـ 26 منه.

وكان عدد من أحزاب المعارضة الداخلية الرئيسية في البلاد أعلن مقاطعته لتلك الانتخابات ترشحا، وتصويتا.

المصدر: RT