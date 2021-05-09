مراسلنا: تعرض صحفي عراقي لمحاولة اغتيال في محافظة الديوانية جنوبي البلاد

أفاد مراسلنا في العراق يوم الأحد، بتعرض مراسل قناة تلفزيونية محلية لمحاولة اغتيال في محافظة الديوانية جنوبي البلاد.

وقال مراسل RT إن مراسل قناة الفرات أحمد حسن تعرض لعملية اغتيال نقل على إثرها إلى المستشفى.

وأضاف نقلا عن زملاء حسن في قناة الفرات، أن "مسلحين أطلقوا الرصاص الحي على حسن وأصابوه برصاصتين في رأسه، وهو الآن في وضع صحي حرج".

يذكر أن قناة الفرات تابعة لتيار "الحكمة الوطني" بزعامة عمار الحكيم، وهي من أوائل وسائل الإعلام التي تأسست بعد عام 2003.

المصدر: RT