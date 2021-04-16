 
مباشر
عاجل
الشرطة الأمريكية: 5 قتلى و60 جريحا حصيلة ضحايا إطلاق النار في مدينة إنديانابوليس

بالصور.. العثور على أموال طائلة وكميات من الذهب والفضة تحت أنقاض الموصل

أخبار العالم العربي

بالصور.. العثور على أموال طائلة وكميات من الذهب والفضة تحت أنقاض الموصل
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q71u

نقلت وكالة شفق نيوز عن بيان لوكالة وزارة الداخلية العراقية لشؤون الشرطة أن السلطات عثرت على أموال طائلة وذهب وفضة تحت أنقاض مدينة الموصل، التي كان تنظيم "داعش" قد استولى عليها.

وقال البيان بهذا الشأن إن "مديرية شرطة محافظة نينوى (مركزها الموصل) وبناء على معلومات دقيقة تمكنت من العثور على مبالغ مالية استولى عليها تنظيم داعش الارهابي خلال فترة سيطرته على مدينة الموصل، كان قد خبأها ودفنها في احد الدور السكنية في المنطقة القديمة، والذي يعرف بديوان المالية".

بالصور.. العثور على أموال طائلة وكميات من الذهب والفضة تحت أنقاض الموصل
shafaq.com

بالصور.. العثور على أموال طائلة وكميات من الذهب والفضة تحت أنقاض الموصل
shafaq.com

بالصور.. العثور على أموال طائلة وكميات من الذهب والفضة تحت أنقاض الموصل
shafaq.com

shafaq.com

وأوضح البيان أن الشرطة تمكنت من ضبط المبالغ المالية التالية:

- مليون وخمسمائة وتسعون الف دولار أمريكي فئة المائة دولار

- سبعة عشر مليون وخمسمائة الف دينار عراقي

- خمسة عشر كغم من الفضة المقطعة لغرض طبع العملة المعدنية لداعش

- أربعمائة وثمانية وخمسون غراما من القطع الذهبية على شكل عملة نقدية لعصابات داعش

- مئتان وستة وخمسون غراما مواد معدنية مجهولة النوع، وسبعة عشر ونصف كغم سبائك من الفضة

وأفاد بيان وكالة الوزارة لشؤون الشرطة بأنه جرى "تنظيم محضر ضبط أصولي بالمبالغ المالية والمواد المضبوطة واتخاذ الاجراءات القانونية، حيث ضبطت في منطقة الموصل القديمة، في الجانب الايمن من المدينة".

المصدر: شفق نيوز

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا