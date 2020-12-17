وزير الصحة السعودي يتلقى لقاح كورونا (فيديو)

تلقى وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة، أول جرعة من لقاح فيروس كورونا. وبذلك يكون أول مواطن سعودي يحصل على هذا اللقاح.

وانطلقت اليوم المرحلة الأولى من حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في السعودية، في مركز تم تجهيزه في العاصمة الرياض، بعد أن تسلمت المملكة شحنتين من لقاحات كوفيد-19 يوم أمس الأربعاء.

#فيديو وزير #الصحة يتلقى أولى جرعات لقاح #كوروناpic.twitter.com/SndMOP0QQE — جـ ر يـ د ة ا لـ ر يـ ا ض (@AlRiyadh) December 17, 2020

وقال الربيعة بعد تلقيه اللقاح: "أخذت اللقاح في أول مركز للقاحات والذي يوجد به أكثر من 550 عيادة وسيكون لدينا مراكز للقاحات في جميع المناطق.. خلال الأشهر التسعة الماضية كنت أتابع بقلق أعداد الإصابات واليوم سأبدأ متابعة أرقام الحاصلين على التطعيم".

واعتبر أن "اليوم بداية انفراج الأزمة"، موجها الشكر إلى الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز على "رعايته لأكبر حملة تحصين في تاريخ المملكة وعلى حرصه على صحة المواطن والمقيم".

كما شكر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، "على حرصه ومتابعته لهذه الأزمة قبل ظهور أي حالة في المملكة وحرصه على تطبيق أعلى احترازات لضمان سلامة الجميع".

المصدر: جريدة "الرياض"