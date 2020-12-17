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انطلاق المرحلة الأولى من حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في السعودية

أخبار العالم العربي

انطلاق المرحلة الأولى من حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في السعودية
Reuters
وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة
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انطلقت اليوم المرحلة الأولى من حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في السعودية، في مركز تم تجهيزه في العاصمة الرياض. وقد دشن وزير الصحة توفيق الربيعة الحملة بتلقيه أو جرعة من اللقاح.

وقال الربيعة، يوم أمس الأربعاء، إن المملكة تسلمت شحنتين من لقاحات كوفيد-19 يوم الأربعاء، وستبدأ توزيع اللقاح خلال الأيام الثلاثة المقبلة.

وكانت سلطات الصحة السعودية قد سجلت الأسبوع الماضي لقاح "فايزر-بيونتك" المضاد لكوفيد-19 من أجل استيراده واستخدامه في البلاد.

المصدر: وسائل إعلام سعودية + "رويترز"

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