تركيا تستنكر قرار إسرائيل مواصلة الاستيطان بالقدس الشرقية

استنكرت وزارة الخارجية التركية قرار إسرائيل بناء وحدات استيطانية جديدة في القدس الشرقية، داعية المجتمع الدولي إلى "الوقوف ضد هذه الأعمال العدوانية".

وفي بيان لها، تعليقا على إعلان إسرائيل طرح مناقصة بناء 1257 وحدة استيطانية جديدة بالقدس الشرقية، رأت الخارجية التركية أن "إسرائيل أظهرت مرة أخرى بهذا القرار أنها تواصل انتهاك القانون الدولي واغتصاب حقوق الشعب الفلسطيني".

وقالت: إن "إسرائيل تحاول منع إقامة دولة فلسطينية تتمتع بوحدة جغرافية ومستقلة وذات سيادة، من خلال بناء مزيد من المستوطنات غير الشرعية بين القدس الشرقية والضفة الغربية".

وأضافت الخارجية التركية: "في اليوم الذي نحتفل فيه بالذكرى السنوية الـ32 لقيادة دولة فلسطين، نذكر مرة أخرى بأن الأراضي الفلسطينية هي ملك للشعب الفلسطيني، وندعو جميع أعضاء المجتمع الدولي الذين يدعمون رؤية حل الدولتين إلى معارضة مثل هذه الأعمال العدوانية الإسرائيلية".

المصدر: "الأناضول"