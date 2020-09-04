وزارة النقل: وصول رحلة تقل سوريين من الكويت إلى دمشق

أعلنت وزارة النقل في سوريا وصول رحلة للخطوط الجوية السورية إلى مطار دمشق الدولي تقل 257 سوريا قادمين من الكويت.

وقالت الوزارة إن ذلك يأتي ضمن "الجهود الحكومية لعودة الرعايا السوريين من الخارج جراء جائحة كورونا"

وكانت الوزارة حددت قبل يومين موعد رحلة لإجلاء سوريين من الخرطوم ستصل يوم الإثنين القادم، ونوهت بأنه يسمح بالسفر من دمشق إلى الخرطوم عبر تلك الرحلة.

وكانت آخر رحلة لعودة السوريين "العالقين في الخارج جراء جائحة كورونا" وصلت إلى مطار دمشق يوم الثلاثاء الماضي قادمة من الشارقة في الإمارات العربية المتحدة، وعلى متنها 263 سوريا.

المصدر: RT