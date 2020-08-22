إسرائيل تقصف نقاط مراقبة للمقاومة برفح وخان يونس في قطاع غزة

قصفت المدفعية الإسرائيلية صباح اليوم السبت، عدة مواقع للمقاومة الفلسطينية على الحدود الشرقية لجنوب قطاع غزة.



وأفاد مراسلنا بأن المدفعية الإسرائيلية أطلقت النار من موقع كيسوفيم العسكري تجاه الأراضي الزراعية شرقي بلدة القرارة في شرق محافظة خان يونس.

إلى ذلك استهدفت المدفعية فجر اليوم السبت نقطة للضبط شرق خزاعة شرق محافظة خان يونس، كما استهدفت نقطة أخرى للضبط الميداني قرب موقع صوفا شرقي مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

كما استهدفت مدفعية الاحتلال مرصدا للمقاومة الفلسطينية شرق خزاعة شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

من جهته قال الجيش الإسرائيلي إنه قصف عدة اهداف لحماس في جنوب قطاع غزة ردا على اطلاق القذيفة الصاروخية من القطاع نحو "مستوطنات غلاف غزة" الليلة الماضية.

قوات الاحتلال تطلق النار تجاه الأراضي الزراعية في منطقة السناطي شرقي بلدة عبسان الكبيرة شرقي خانيونس جنوب قطاع غزة. — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) August 22, 2020

"Hide me, I am afraid💔" A child from Khan Yunis seeks help from his mother while Israeli warplanes bomb a target near their home.

"خبيني يما أنا خايف" طفل من مدينة خانيونس يستنجد بأمه أثناء قصف الاحتلال لهدف قريب من منزلهم الليلة البارحة. pic.twitter.com/wuGOirET1m — Mustafa Batnain (@MustafaBatnain) August 21, 2020

المصدر: RT