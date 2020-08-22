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إسرائيل تقصف نقاط مراقبة للمقاومة برفح وخان يونس في قطاع غزة

أخبار العالم العربي

إسرائيل تقصف نقاط مراقبة للمقاومة برفح وخان يونس في قطاع غزة
AFP
قصف إسرائيلي لقطاع غزة - أرشيف
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قصفت المدفعية الإسرائيلية صباح اليوم السبت، عدة مواقع للمقاومة الفلسطينية على الحدود الشرقية لجنوب قطاع غزة.


وأفاد مراسلنا بأن المدفعية الإسرائيلية أطلقت النار من موقع كيسوفيم العسكري تجاه الأراضي الزراعية شرقي بلدة القرارة في شرق محافظة خان يونس.

إلى ذلك استهدفت المدفعية فجر اليوم السبت نقطة للضبط شرق خزاعة شرق محافظة خان يونس، كما استهدفت نقطة أخرى للضبط الميداني قرب موقع صوفا شرقي مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

كما استهدفت مدفعية الاحتلال مرصدا للمقاومة الفلسطينية شرق خزاعة شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

من جهته قال الجيش الإسرائيلي إنه قصف عدة اهداف لحماس في جنوب قطاع غزة ردا على اطلاق القذيفة الصاروخية من القطاع نحو "مستوطنات غلاف غزة" الليلة الماضية.

المصدر: RT

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