إسرائيل تقصف نقاط مراقبة للمقاومة برفح وخان يونس في قطاع غزة

"Hide me, I am afraid💔" A child from Khan Yunis seeks help from his mother while Israeli warplanes bomb a target near their home.

"خبيني يما أنا خايف" طفل من مدينة خانيونس يستنجد بأمه أثناء قصف الاحتلال لهدف قريب من منزلهم الليلة البارحة. pic.twitter.com/wuGOirET1m