 
مباشر

المحكمة الخاصة بلبنان تقرر إرجاء النطق بالحكم في قضية اغتيال الحريري إلى 18 أغسطس

أخبار العالم العربي

المحكمة الخاصة بلبنان تقرر إرجاء النطق بالحكم في قضية اغتيال الحريري إلى 18 أغسطس
Reuters Sharif Karim
قبر رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ogtd

قررت المحكمة الخاصة بلبنان، اليوم الأربعاء، إرجاء النطق بالحكم في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، من 7 إلى 18 أغسطس الجاري.

وأشارت المحكمة الخاصة في بيان لها، إلى أن "قرار التأجيل جاء على خلفية الانفجارالذي هز مرفأ العاصمة بيروت وأودى بحياة العشرات أمس الثلاثاء".

يذكر أنه، كان من المقرر إصدار الحكم في محاكمة الرجال الأربعة المتهمين في تفجير بيروت عام 2005، والذي أودى بحياة رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، يوم الجمعة 7 أغسطس الحالي.

المصدر: "رويترز"

 

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا