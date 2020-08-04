 
مباشر

ضاحي خلفان يتهم حسن نصر الله بانفجار بيروت ويربطه بقضية اغتيال الحريري

أخبار العالم العربي

ضاحي خلفان يتهم حسن نصر الله بانفجار بيروت ويربطه بقضية اغتيال الحريري
RT
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/oglv

اتهم الفريق ضاحي خلفان نائب رئيس شرطة دبي أمين عام حزب الله اللبناني حسن نصر الله، بالتورط في الانفجار الذي حدث في مرفأ بيروت وأسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا والمصابين.

وربط خلفان في عدة تغريدات نشرها على صفحته في "تويتر" بين التفجير وموعد النطق بقضية رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، وقال: "إذا تأجل النطق بالحكم في مقتل الحريري....فالمفجر في المرفأ..حسن نصر الله"، حسب تعبيره.

وأضاف: "المفرقعات ما انفجرت إلا قبل يومين من النطق بالحكم في قضية الحريري... شغل عصابات".

وتابع: "طبعا القضاء كله سيكون مدووشا بالحادث الكبير الجديد.... لبنان ضحية ارهابي كبير اسمه حسن"، وفق قوله.

المصدر: "تويتر" 

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا