ضاحي خلفان يتهم حسن نصر الله بانفجار بيروت ويربطه بقضية اغتيال الحريري

اتهم الفريق ضاحي خلفان نائب رئيس شرطة دبي أمين عام حزب الله اللبناني حسن نصر الله، بالتورط في الانفجار الذي حدث في مرفأ بيروت وأسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا والمصابين.

وربط خلفان في عدة تغريدات نشرها على صفحته في "تويتر" بين التفجير وموعد النطق بقضية رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، وقال: "إذا تأجل النطق بالحكم في مقتل الحريري....فالمفجر في المرفأ..حسن نصر الله"، حسب تعبيره.

اذا تأجل النطق بالحكم في مقتل الحريري....فالمفجر في المرفأ..حسن نصر الله — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) August 4, 2020

وأضاف: "المفرقعات ما انفجرت إلا قبل يومين من النطق بالحكم في قضية الحريري... شغل عصابات".

المفرقعات ما انفجرت الا قبل يومين من النطق بالحكم في قضية الحريري... شغل عصابات — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) August 4, 2020

وتابع: "طبعا القضاء كله سيكون مدووشا بالحادث الكبير الجديد.... لبنان ضحية ارهابي كبير اسمه حسن"، وفق قوله.

طبعا القضاء كله سيكون مدووشا بالحادث الكبير الجديد....لبنان ضحية ارهابي كبير اسمه حسن. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) August 4, 2020

المصدر: "تويتر"