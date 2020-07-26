لأول مرة منذ مطلع يونيو.. السعودية تسجل أقل من ألفي إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

سجلت السلطات الصحية السعودية خلال الساعات الـ24 الماضية أقل من ألفي إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لأول مرة منذ مطلع يونيو الماضي.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الأحد، في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي الفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19" عن رصد 1968 إصابة جديدة (مقابل 2201 إصابة في اليوم السابق)، ما يمثل أدنى حصيلة إصابات منذ أول يونيو الماضي عندما تم تسجيل 1869 إصابة..

كما رصدت الوزارة خلال آخر 24 ساعة 30 وفاة جديدة ناجمة عن "كوفيد-19"، مقابل 31 وفاة في اليوم السابق.

يتبع..