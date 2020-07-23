تعافي شخصين من كورونا في غزة ولا إصابات جديدة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الخميس، عن تعافي شخصين من الإصابة بفيروس كورونا، مؤكدة أنها لم تسجل خلال الـ24 ساعة الماضية أي إصابة جديدة.

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وأوضحت وزارة الصحة في تصريح مقتضب أن 4 حالات ما زالت تتلقى العلاج داخل مستشفى العزل.

وذكرت الوزارة ظهر اليوم إنه تم إجراء 77 مسحة جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية داخل قطاع غزة، ولم يتم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا.

وأوضحت في تقريرها اليومي حول مستجدات كورونا، أن إجمالي عدد العينات التي تم فحصها للحالات المشتبهة بلغت 13634 عينة، منها 13559 عينة سلبية، و75 عينة إيجابية.

المصدر: RT