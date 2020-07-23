سياسي يتحدث عن تطويق مصر من 4 جهات واحتمالات المواجهة العسكرية بين مصر وتركيا

توقع السياسي المصري مصطفى الفقي، عدم حدوث مواجهة عسكرية ما بين تركيا ومصر، خلال الفترة المقبلة.

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وأضاف خلال مداخلة لقاء لبرنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر أن: "الأمور ستظل على ما هو عليه لفترة معينة إلى أن تبدأ المفاوضات بين الأطراف الليبية"، مشيرا إلى أن الأزمة الليبية قد تطول لسنوات.

وذكر أن مصر "ماتزال قادرة على وقف للتمدد التركي في ليبيا" ، منوها أن" مصر تتعرض لمحاولات تطويق من كل الجهات" . وتابع: "المطلوب تطويق مصر من كل الجهات، عبر العبث بمياه النيل وتغيير الحقائق الثابتة وحشد قوات من المرتزقة وداعش وتهديد الغاز في البحر المتوسط". وقال إن "القوات المصرية وربما القوات الفرنسية ستتمكن من تكبيد الجانب التركي خسائر في قواعده المختلفة"، على حد قوله. المصدر: وسائل إعلام مصرية