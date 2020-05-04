سفارة مصر لدى الكويت: بدء رحلات لإعادة مخالفي الإقامة من أبناء الجالية هذا الأسبوع

أعلنت السفارة المصرية لدى الكويت، اليوم الاثنين، بدء تسيير الرحلات لإعادة مخالفي الإقامة من أبناء الجالية المصرية من النساء والأطفال وكبار السن، خلال الأسبوع الجاري.

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وقالت السفارة المصرية، في بيان تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت نسخة منه: "تابعت السفارة الأحداث المؤسفة التي شهدها مركزا الإيواء في منطقة كبد وجليب الشيوخ مساء أمس 3 مايو، وإذ تؤكد السفارة أن هذه التصرفات غير مقبولة بأي حال من الأحوال، فإنها تعرب عن تقديرها لحسن تعامل السلطات الكويتية مع الموقف، مؤكدين على ثقتنا الكبيرة في حكمة الإخوة بوزارة الداخلية".

وأشارت في هذا الصدد، إلى أنه تم إيفاد مسؤولي القنصلية مساء أمس إلى مدرسة سلمى بنت حمزة بجليب الشيوخ، للقاء ممثلين عن أبناء الجالية المقيمين بمركز الإيواء، بحضور المسؤولين الكويتيين، وتم دعوة أبناء الجالية للابتعاد عن أية مشكلات، وكذا إحاطتهم بالتطورات ذات الصلة ببدء الرحلات المنتظرة لعودتهم إلى مصر خلال الأسبوع الجاري، مع إعادة التأكيد على استعداد سفير مصر لدى الكويت، طارق القوني، لاستقبال ممثلي مخالفي الإقامة في مقر السفارة في أي وقت، إلى جانب الزيارات التي قامت بها القنصلية لمراكز الإيواء خلال الفترة الماضية.

وأضافت السفارة أنها تتابع مع المسؤولين الكويتيين ترتيبات تسيير رحلات طيران لمخالفي الإقامة، حيث وافاها الجانب الكويتي بالبيانات الخاصة بالمسجلين في هذه المراكز نهاية الأسبوع الماضي، والتي تم موافاة القاهرة بها، علما بأنه سيتم تسيير رحلتين، هذا الأسبوع، للسيدات والأطفال وكبار السن، على أن يتبعهما رحلات أخرى خلال الفترة القادمة.

ولفتت البعثة الدبلوماسية إلى أن السلطات المصرية تقوم بتجهيز أماكن للحجر الصحي للعائدين من مخالفي الإقامة، بما يتوافق مع طلباتهم وظروفهم.

وأهابت السفارة المصرية لدى الكويت أبناء الجالية المقيمين في مراكز الإيواء الالتزام الكامل بالتعليمات التي تصدرها السلطات الأمنية الكويتية، وعدم الانسياق وراء مثيري الشغب ومروجي الشائعات.

ناصر حاتم

المصدر: RT