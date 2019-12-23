طائرة سعودية تهبط اضطراريا في مطار القاهرة

أفادت وسائل إعلام مصرية، بأن طائرة ركاب سعودية، هبطت بشكل اضطراري، اليوم الاثنين، في مطار القاهرة الدولي.

وقالت مصادر مطلعة في مطار القاهرة، إن الطائرة السعودية، كانت متجهة من الرياض إلى باريس، هبطت اضطراريا في القاهرة، بسبب إصابة راكب فرنسي من أصل تونسي بوعكة صحية، ونقل على إثرها للمستشفى لإنقاذ حياته.

وفي التفاصيل، فقد تلقى برج المراقبة في مطار القاهرة الدولي إشارة من قائد الرحلة رقم 143 المتجهة من العاصمة السعودية الرياض إلى العاصمة الفرنسية باريس، يطلب فيها السماح له بالهبوط الاضطراري بمطار القاهرة، واستدعاء سيارة إسعاف وطاقم طبي بسبب إصابة راكب فرنسي-تونسي، يبلغ من العمر 65 عاما، بوعكة صحية شديدة.

وسمحت سلطات المطار للطائرة بالهبوط، حيث أجريت الفحوصات الطبية اللازمة للمسافر، وتبين أنه يعاني من جلطة في القلب، وقد نقل بسيارة إسعاف من المطار إلى أحد المستشفيات لاستكمال العلاج. ​

المصدر: وكالات