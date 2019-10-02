مراسلنا: انتشار أمني كثيف في بغداد

أفاد مراسلنا في العاصمة العراقية، بانتشار كثيف للقوات الأمنية في بغداد على خلفية تجدد الاحتجاجات.

وأضاف مراسل RT أن التظاهرات اتسعت وعادت إلى مناطق وسط بغداد، وتحديدا في منطقة الباب الشرقي، وكذلك خرج العشرات من المتظاهرين في منطقة الزعفرانية جنوبي العاصمة، بينما أغلق المتظاهرون طريق بغداد كركوك في منطقة الشعب جنوبي بغداد.

والقوات الأمنية العراقية عززت تواجدها في العاصمة، وأطلقت النار في الهواء لتفريق المتظاهرين في منطقة الباب الشرقي.

وتجددت صباح اليوم الأربعاء التظاهرات في مناطق شمال العاصمة، فيما قطعت السلطات الأمنية عددا من الطرق الحيوية.

وشهدت بغداد ومحافظات جنوبية أخرى أمس الثلاثاء، تظاهرات حاشدة قتل فيها 3 مدنيين على الأقل وجرح أكثر من 250.

المصدر: RT