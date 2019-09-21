الشرطة اليونانية تعتقل مطلوبا في واقعة اختطاف طائرة

قالت الشرطة اليونانية، اليوم السبت، إنها ألقت القبض على رجل يبلغ من العمر 65 عاما تسعى السلطات الألمانية لضبطه فيما يتعلق بواقعة اختطاف طائرة عام 1985 وخطف أفراد عام 1987.

وقالت الشرطة، في بيان، إن المشتبه به تم توقيفه في جزيرة كيمونوس، يوم 19 سبتمبر، ونقل إلى المحكمة التي أصدرت قرارا بحبسه الاحتياطي.

وأوردت صحيفة Protothema اليونانية أن المشتبه به لبناني الجنسية، مشيرة إلى أن الحديث يدور عن أحد أفراد مجموعة الخاطفين المتصلين بـ "حزب الله" اللبناني، الذين اختطفوا في 14 يونيو 1985، طائرة "بوينغ" تابعة لشركة TWA كانت تنفذ رحلة من آثينا إلى روما، وعلى متنها 145 راكبا، وذلك للمطالبة بالإفراج عن مئات السجناء من معتقلات إسرائيل وجنوب لبنان.

وذكّرت الصحيفة بأن الخاطفين أرغموا الطاقم المكون من 8 أشخاص على التوجه إلى بيروت، حيث أطلقوا سراح عدد من الرهائن، من بينهم المغني اليوناني الشهير، ديميس روسوس، مقابل التزود بالوقود، ثم نفذت الطائرة رحلة إلى الجزائر لتعود إلى بيروت، حيث قتل الإرهابيون ضابطا من مشاة البحرية الأمريكية، أبدى مقاومة لهم، رميا بالرصاص، وألقوا جثته على مدرج المطار.

وبقيت الطائرة في مطار العاصمة اللبنانية، حتى يوم 30 يونيو، حيث أسفرت المفاوضات مع الخاطفين عن إفراجهم عن بقية الرهائن الذين نقلوا إلى سوريا أولا، ومن ثمة إلى ألمانية الغربية، على متن طائرة تابعة للجيش الأمريكي.

وبعد مرور عامين على هذه الأحداث، في 1987، تم اعتقال الخاطفين، وهم لبنانيون، في مدينة فرانكفورت. وكانت السلطات الألمانية تستعد لتسليمهم للولايات المتحدة، لكن عملية التسليم فشلت بعد أن قام أعوان الخاطفين باختطاف مواطنيْن ألمانييْن واستبدلوهما بالمعتقلين.

وبحسب الصحيفة، فإن إحدى الصحف اليونانية أفادت بأن المشتبه به لبناني وكانت السلطات الألمانية طاردته خلال 34 عاما بتهم انتمائه إلى "حزب الله" واختطاف طائرة TWA وقتل الضابط الأمريكي.

المصدر: رويترز + نوفوستي