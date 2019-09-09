التقت وزيرة الخارجية السودانية أسماء عبد الله في أول نشاط رسمي لها، نظيرها المصري سامح شكري الذي شدد على "حرص مصر على احترام خيارات الشعب السوداني وإرادته الحرة في صياغة مستقبله.

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وقال شكري في ختام جلسة المباحثات الثنائية مع نظيرته السودانية في الخرطوم، اليوم الاثنين، إن "مصر أكدت منذ بدء التطورات في السودان حرصها على احترام إرادة الشعب السوداني، وسعت إلى تقديم كافة سبل الدعم له، والوقوف على مسافة واحدة من مختلف الأطراف السودانية".

وأوضح أن مصر حريصة على "استقلالية القرار السوداني... في عملية الانتقال.. بما يضمن تماسك مؤسسات دولته ووحدته".

وأضاف: "تناولت اليوم خلال لقائي مع وزيرة الخارجية سبل مواصلة التعاون والتنسيق مع السودان في مختلف المجالات محل الاهتمام المتبادل، وذلك انطلاقا من حقيقة أن التقارب بيننا، من شأنه تحقيق المنفعة الكاملة لشعبي البلدين".

المصدر: وكالات