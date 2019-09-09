حمدوك يستقبل وزير الخارجية المصري في الخرطوم

في أول مهمة رسمية له بعد تشكيل الحكومة الجديدة، استقبل رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك، الأحد، وزير الخارجية المصري سامح شكري، وبحث معه سبل دعم السودان خلال المرحلة الانتقالية.

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وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ، إن شكري هنأ حمدوك على توليه منصبه وعلى تشكيل الحكومة، معتبرا أن ذلك يعكس النجاح الذي يحققه السودان في تجاوز تلك المرحلة الهامة من تاريخه، وإيذانا ببدء مرحلة جديدة من النمو والازدهار تحقق آمال وطموحات الشعب السوداني الشقيق.

وأكد شكري على دعم مصر الكامل للحكومة السودانية الجديدة خلال تلك المرحلة سواء على الصعيد الثنائي، أو من خلال كافة المحافل الإقليمية والدولية.

وأضاف حافظ أن اللقاء تناول سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات، والوقوف على أوجه الدعم اللازمة للحكومة السودانية الجديدة اتصالا بأولويات عملها خلال الفترة المقبلة، بما يفضي إلى تحقيق التكامل الحقيقي والمستدام بين شعبي وادي النيل، حيث تضمن اللقاء بحث أنشطة اللجان الفنية المشتركة، ومن بينها اللجنة القنصلية، والهيئة العليا لمياه النيل، ولجنة النقل النهري، واللجنة المشتركة في مجال السلع الغذائية، وغيرها من اللجان لتعزيز العلاقات بين البلدين وتنسيق العمل في مواجهة التحديات المشتركة. كما تم التشاور حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، ومنها مفاوضات سد النهضة.

وعلى صعيد آخر، أكد شكري تضافر الجهود مع الأشقاء بالسودان في مواجهة أزمة السيول الأخيرة، وأشار إلى أنه جاري العمل على قيام مصر بإرسال مساعدات لتخفيف الأعباء عن متضرري السيول، وذلك في إطار الروابط الأخوية والتضامن المتبادل بين البلدين.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن رئيس الوزراء السوداني رحب من جانبه بزيارة الوزير شكري إلى الخرطوم، معربا عن اعتزازه بالعلاقات المتميزة التي تجمع البلدين. واستعرض أولويات عمل حكومته الجديدة خلال الفترة الانتقالية، مؤكدا الأهمية التي توليها الحكومة السودانية لتعزيز علاقاتها في محيطها الإقليمي والدولي، وفي مقدمتها علاقاتها الاستراتيجية مع مصر، بما يحقق المصالح المشتركة ويلبي تطلعات شعبي البلدين.

المصدر: RT