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السعودية تخصص رابطا إلكترونيا جديدا لاستقبال طلبات القطريين الراغبين في أداء الحج

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السعودية تخصص رابطا إلكترونيا جديدا لاستقبال طلبات القطريين الراغبين في أداء الحج
AFP KARIM JAAFAR
المعبر البري بين السعودية وقطر (صورة أرشيفية)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m7ow

أعلنت وزارة الحج والعمرة في السعودية عن تخصيص رابط إلكتروني جديد لاستقبال طلبات القطريين الراغبين في أداء مناسك الحج، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

ونقلت الوكالة عن وزارة الحج والعمرة قولها في بيان، إن الرابط الإلكتروني الجديد يأتي عوضا عن الرابط القديم إثر "قيام السلطات القطرية بحجبه".

وأضافت أن "محاولات النظام القطري المستمرة لتسييس الحج ووضع العراقيل أمام حجاج دولة قطر، لن تثني المملكة عن تقديم كافة التسهيلات لقدومهم لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام".

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ودعت في بيانها الحكومة القطرية إلى "عدم حجب الرابط الجديد وتسهيل حج مواطنيها القطريين الأشقاء"، مؤكدة مواصلة السعودية في تهيئة كافة السبل لتسهيل قدوم القطريين الراغبين في أداء مناسك الحج.

المصدر: واس

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