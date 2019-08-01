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وصول أول دفعة من الحجاج القطرين إلى السعودية لإداء مناسك الحج

أخبار العالم العربي

وصول أول دفعة من الحجاج القطرين إلى السعودية لإداء مناسك الحج
Reuters AHMED JADALLAH
مكة المكرمة في السعودية
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تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورا لتوافد أولى الدفعات من الحجاج القطريين عبر مطار الملك عبد العزيز الدولي في مدينة جدة لسعودية.

ودعت وزارة الحج والعمرة في المملكة السلطات المعنية في قطر إلى تسهيل إجراءات قدوم مواطنيها الراغبين في أداء مناسك الحج، وإزالة كافة العقبات التي تحوا عوق دون ذلك.

ورفضت الوزارة ما اسمته ادعاءات صدرت عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية بأن "حكومة السعودية تضع العراقيل أمام من يرغب في زيارة المشاعر المقدسة من قطريين أو مقيمين على أرض قطر لأداء مناسك الحج والعمرة".. "وعدم السماح لحملات الحج والعمرة القطرية من الدخول للمملكة".

وأعلنت السعودية عن وصول أكثر من مليون حاج إلى المملكة حتى يوم الأحد الماضي، فيما قالت المديرية العامة للجوازات بالسعودية، إن "عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية بلغ أكثر من 1.360 مليون حاج".

المصدر: وكالات

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