وصول أول دفعة من الحجاج القطرين إلى السعودية لإداء مناسك الحج

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورا لتوافد أولى الدفعات من الحجاج القطريين عبر مطار الملك عبد العزيز الدولي في مدينة جدة لسعودية.

ودعت وزارة الحج والعمرة في المملكة السلطات المعنية في قطر إلى تسهيل إجراءات قدوم مواطنيها الراغبين في أداء مناسك الحج، وإزالة كافة العقبات التي تحوا عوق دون ذلك.

وصلت الدفعة الأولى من حجاج #قطر والله أسأل أن يضاعف لهم الأجر فهم قصدوا بيته في ظل تسلط نظام #الدوحة على الحج وبغضه للحجاج والمعتمرين ونسأل الله تعالى أن يفك أسر حجاج ومعتمري السنوات الماضية وأرجو أن لاننساهم من الدعاء.#مرحبا_حجاج_قطرpic.twitter.com/wj3jXA4xBr — منذر آل الشيخ مبارك (@monther72) 1 августа 2019 г.

ورفضت الوزارة ما اسمته ادعاءات صدرت عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية بأن "حكومة السعودية تضع العراقيل أمام من يرغب في زيارة المشاعر المقدسة من قطريين أو مقيمين على أرض قطر لأداء مناسك الحج والعمرة".. "وعدم السماح لحملات الحج والعمرة القطرية من الدخول للمملكة".

هذه الصوره اكبر دليل ان المملكة العربية السعودية لا تسيس الحج أو تستخدمه لتحقيق مصالح سياسيه. حجاج قطر في قلب الملك سلمان. ولا عزاء للنظام القطري وللجزيره التي تكذب في كل يوم.#الحج1440pic.twitter.com/ILYR7wMyuF — Kate Stewart (@KateStewart22) 30 июля 2019 г.

وأعلنت السعودية عن وصول أكثر من مليون حاج إلى المملكة حتى يوم الأحد الماضي، فيما قالت المديرية العامة للجوازات بالسعودية، إن "عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية بلغ أكثر من 1.360 مليون حاج".

المصدر: وكالات