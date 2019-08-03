السعودية: قطر أغلقت بوابة لحجاجها ففتحنا لهم أخرى

أعلنت وزارة الحج والعمرة في السعودية عن تخصيص رابط إلكتروني جديد لاستقبال طلبات القطريين الراغبين في أداء مناسك الحج، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

ونقلت الوكالة عن وزارة الحج والعمرة قولها في بيان، إن الرابط الإلكتروني الجديد يأتي عوضا عن الرابط القديم إثر "قيام السلطات القطرية بحجبه".

وأضافت أن "محاولات النظام القطري المستمرة لتسييس الحج ووضع العراقيل أمام حجاج دولة قطر، لن تثني المملكة عن تقديم كافة التسهيلات لقدومهم لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام".

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ودعت في بيانها الحكومة القطرية إلى "عدم حجب الرابط الجديد وتسهيل حج مواطنيها القطريين الأشقاء"، مؤكدة مواصلة السعودية في تهيئة كافة السبل لتسهيل قدوم القطريين الراغبين في أداء مناسك الحج.

المصدر: واس