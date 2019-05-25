لإجراء مباحثات مع السيسي.. رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني يصل القاهرة

وصل رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان يوم السبت، للقاهرة لإجراء مباحثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفق ما نقله موقع "دنيا الوطن" المصري.

​وكانت صحيفة "الصيحة" السودانية قد نقلت عن مصادر حكومية وصفتها بالموثوقة، أن رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، يستعد لإجراء أول زيارة خارجية.

وتعد هذه المرة الأولى التي يسافر فيها البرهان خارج السودان منذ توليه رئاسة المجلس العسكري عقب عزل الرئيس السابق عمر البشير واستقالة وزير الدفاع السابق عوض بن عوف التي جاءت بعد يوم واحد من عزل البشير.

وتأتي الزيارة بعد ساعات من زيارة قام بها نائب رئيس المجلس العسكري، قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو "حميدتي" إلى السعودية، التقى خلالها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

إلى ذلك، أعلنت "قوى إعلان الحرية والتغيير" التي تقود الاحتجاجات في السودان، عن إضراب في المؤسسات والشركات العامة والخاصة، في ظل تعثر الوصول إلى حل توافقي مع المجلس العسكري الانتقالي بشأن المجلس السيادي.

وفي بيان لها، قالت قوى الحرية والتغيير إنها أعلنت بداية إضراب بالمؤسسات والشركات الخاصة والعامة والقطاعات المهنية، يوم الثلاثاء 28 مايو.

وأوضح بيان التجمع أن "الإضراب السياسي" سيتم يوم الثلاثاء، ولمدة يومين، داعيا إلى التوجه إلى ميادين الاعتصام بالعاصمة والأقاليم، على أن يرفع الإضراب يوم الخميس المقبل.

وتشدد "الحرية والتغيير" على أن التفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي يبقى على نقطة خلاف وحيدة، وهي تشكيل المجلس السيادي، وأنها تطالب بأغلبية مدنية ورئاسة دورية.

المصدر: موقع "دنيا الوطن" + وكالات