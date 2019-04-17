مصر.. نشر أسماء النواب المعارضين للتعديلات الدستورية (صورة)
AFP KHALED DESOUKI
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نشرت وسائل الإعلام المصرية، أسماء نواب البرلمان المعارضين لتعديلات الدستور الجديد المقترحة، حيث شملت القائمة 22 نائبا.
وجاء ذلك خلال جلسة مجلس النواب أمس، والتي وافق فيها بصفة نهائية على التعديلات الدستورية، والتي تتضمن تمديد فترة الرئاسة إلى ست سنوات وإنشاء مجلس للشيوخ وتحديد دور القوات المسلحة.
وينتظر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات مواعيد إجراء الاستفتاء على تلك التعديلات داخل مصر وخارجها.
المصدر: وسائل إعلام مصرية
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