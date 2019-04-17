 
مباشر
عاجل
تكليف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتشكيل الحكوحة الجديدة

مصر.. نشر أسماء النواب المعارضين للتعديلات الدستورية (صورة)

أخبار العالم العربي

مصر.. نشر أسماء النواب المعارضين للتعديلات الدستورية (صورة)
AFP KHALED DESOUKI
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lqdt

نشرت وسائل الإعلام المصرية، أسماء نواب البرلمان المعارضين لتعديلات الدستور الجديد المقترحة، حيث شملت القائمة 22 نائبا.

مصر.. نشر أسماء النواب المعارضين للتعديلات الدستورية (صورة)رافضي التعديلات الدستورية في مصر
إقرأ المزيد
شاهد..
شاهد.. "مسار إجباري" في ثوب جديد للتصويت على التعديلات الدستورية في مصر

 وجاء ذلك خلال جلسة مجلس النواب أمس، والتي وافق فيها بصفة نهائية على التعديلات الدستورية، والتي تتضمن تمديد فترة الرئاسة إلى ست سنوات وإنشاء مجلس للشيوخ وتحديد دور القوات المسلحة.

وينتظر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات مواعيد إجراء الاستفتاء على تلك التعديلات داخل مصر وخارجها.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا