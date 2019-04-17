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شاهد.. "مسار إجباري" في ثوب جديد للتصويت على التعديلات الدستورية في مصر

الثقافة والفن

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قدمت فرقة "مسار إجباري" المصرية، أغنية جديدة بمشاركة الفنان أحمد شيبة، بعنوان "انزل وشارك"، لحث المواطنين على المشاركة في التصويت على استفتاء التعديلات الدستورية.

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ويقول مطلع الأغنية: "آدي القلم وآدي الميزان وآدي الطريق.. وانت الحكم وانت الفريق.. ما تحوشّ صوتك وعلّي صوتك بالغنا.. وانزل وشارك، ده اللي شارك في البنا ما خسرش شيء".

وتعدّ فرقة "مسار إجباري" (Massar Egbary) فرقة مصرية من مدينة الإسكندرية، تشتق اسمها الساخر من فكرة المسار والقيود التي يفرضها المجتمع على الشباب، في محاولة منه لتنميط أسلوب حياتهم، ما يضيّق مساحة الإبداع والابتكار لديهم. 

وتأسست الفرقة عام 2005، وتقدم كلمات تعبّر عن المجتمع المصري الحديث، من خلال لون جديد من الموسيقى، يمزج بين الروك والجاز والبلوز مع استلهام واضح للتراث الغنائي المصري.

المصدر: يوتيوب

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