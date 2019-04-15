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برلماني يصدر أغنية للتعديلات الدستورية في مصر

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برلماني يصدر أغنية للتعديلات الدستورية في مصر
Reuters
البرلمان المصري
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أصدر نائب بمجلس النواب المصري أغنية لحث المواطنين على المشاركة والتصويت للتعديلات الدستورية المقبلة.

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وقام النائب إسماعيل نصر الدين، بإصدار الأغنية "انزل شارك.. انزل شارك"، لحث المواطنين على المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وأكد النائب، في بيان له، أن "الهدف من التعديلات الدستورية تحقيق مزيد من الاستقرار السياسي والضمانات، وأن الدستور الحالي وضع في ظروف خاصة، وكان يجب أن يتم تعديله بما يضمن مزيدا من الاستقرار على الأرض، مطالبا المصريين بالاحتشاد أمام صناديق التصويت لنقول كلمة بكل حرية والضمانات لهذه التعديلات غير المسبوقة" .

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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