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الكرملين: بوتين بحث اليوم مع نتنياهو بشكل مفصل موضوع سوريا

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الكرملين: بوتين بحث اليوم مع نتنياهو بشكل مفصل موضوع سوريا
Sputnik Григорий Сысоев
الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يستقبل في الكرملين رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم 4 أبريل 2019
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أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بحث اليوم الخميس تطورات القضية السورية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مفيدا بأنه لم يطرح أي خطة ورقية بهذا الشأن.

وقال مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، في تصريحات صحفية أدلى بها عقب لقاء بين بوتين ونتنياهو، إن قضية سوريا "تمت مناقشتها بشكل مفصل للغاية وبجوانبها المختلفة".

وأضاف أوشاكوف، ردا على سؤال حول ما إذا قام رئيس الوزراء الإسرائيلي بعرض أي مبادرة حول القضية السورية: "لم يتم طرح أي خطة ورقية". 

يتبع...

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