أمين مجلس الأمن الروسي يبحث ملف سوريا مع نظيره الإسرائيلي

أجرى أمين مجلس الأمن الروسي، نيقولاي باتروشيف، اليوم الخميس، لقاء مع رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، مائير بن شبات، بحثا خلاله تطورات القضية السورية.

وذكر مجلس الأمن الروسي، في بيان مقتضب أصدره بهذا الصدد، أن باتروشيف وشبات "تبادلا الآراء حول عدد من المواضيع المتعلقة بالتعاون الروسي الإسرائيلي في مجال الأمن، كما ناقشا الأوضاع في سوريا".

ويأتي ذلك في الوقت الذي يزور فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، موسكو، حيث من المقرر أن يلتقي الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ليبحث معه "الأحداث المتراكمة في سوريا والتنسيق المستمر والخاص الذي يجري بين الجيشين، وقضايا أخرى تحظى بأهمية بالنسبة لدولة إسرائيل".

ونفذت إسرائيل في العامين الماضيين سلسلة واسعة من الغارات الجوية على المواقع العسكرية داخل سوريا قالت إنها موجهة ضد تمركز القوات الإيرانية في البلاد وخاصة جنوبها أو ضد تسليح "حزب الله" اللبناني أو جاءت ردا على تصرفات "عدوانية" من قبل الجيش السوري.

وأسفرت إحدى هذه العمليات مساء 17 سبتمبر الماضي عن توتر كبير بين روسيا وإسرائيل عقب مقتل 15 عسكريا روسيا جراء حادث إسقاط طائرة استطلاع روسية من طراز "إيل-20" على بعد 35 كيلومترا من شاطئ البحر الأبيض المتوسط خلال عودتها إلى قاعدة حميميم بصاروخ أطلقته بالخطأ القوات السورية من منظومة "إس-200" أثناء صد هجوم كانت تشنه 4 مقاتلات من طراز "F-16" تابعة للطيران الإسرائيلي على مواقع للجيش السوري في اللاذقية.

المصدر: وكالات