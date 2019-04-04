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نتنياهو إلى موسكو للقاء بوتين

أخبار روسيا

نتنياهو إلى موسكو للقاء بوتين
Sputnik Alexei Druzhinin
لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في موسكو، 27 فبراير 2019
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يصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، إلى موسكو، لمناقشة التطورات الأخيرة في سوريا والتنسيق العسكري بين روسيا وإسرائيل.

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رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الروسي فلاديمير بوتين
نتنياهو يلتقي بوتين في موسكو الخميس المقبل

وقال نتنياهو قبيل مغادرته: "أغادر البلاد لعقد لقاء آخر مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. سنبحث الأحداث المتراكمة في سوريا والتنسيق المستمر والخاص الذي يجري بين جيشينا، وقضايا أخرى تحظى بأهمية بالنسبة لدولة إسرائيل".

وامتنع نتنياهو عن الإجابة عن سؤال صحفي حول ما إذا شاركت روسيا في استعادة رفات الجندي الإسرائيلي، ذكريا باومل، المفقود منذ نحو 37 عاما، بعد معركة مع القوات السورية في لبنان عام 1982.

وأعلنت السلطات الإسرائيلية، أمس الأربعاء، استعادة رفات الجندي الإسرائيلي، زكريا باومل، من قتلى معركة السلطان يعقوب بلبنان عام 1982.

المصدر: نوفوستي + RT

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