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نتنياهو يلتقي بوتين في موسكو الخميس المقبل

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نتنياهو يلتقي بوتين في موسكو الخميس المقبل
Sputnik
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الروسي فلاديمير بوتين
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أعلن المكتب الصحفي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن الأخير سيلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو يوم الخميس المقبل.

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نتنياهو يهاتف بوتين ويبحث معه التنسيق العسكري

وقال مكتب نتنياهو إن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس المقبل في موسكو".

وكان الكرملين أعلن يوم أمس أن الرئيس بوتين تلقى اتصالا هاتفيا من نتنياهو، بحثا فيه التنسيق العسكري بين تل أبيب وموسكو، والوضع في الشرق الأوسط.

المصدر: نوفوستي

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