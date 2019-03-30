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بغداد تطالب واشنطن بتمديد الإعفاء من عقوبات إيران

أخبار العالم العربي

بغداد تطالب واشنطن بتمديد الإعفاء من عقوبات إيران
Globallookpress Christian Spicker
رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي (صورة أرشيفية)
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طالب رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي واشنطن بتمديد الإعفاء الممنوح للعراق من العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران لـ3 سنوات.

وقال الحلبوسي خلال زيارته التي يجريها حاليا إلى واشنطن: "نأمل في تمديد هذا الإعفاء، إلى حين تمكّن العراق من الوقوف على قدميه اقتصاديا".

وأوضح أن "العراق يستورد 30% من احتياجاته من الطاقة وهو بحاجة لثلاث سنوات تقريبا كي يحقّق اكتفاءه الذاتي على صعيد توليد الطاقة الكهربائية".

وأضاف أنه "بعد هذه السنوات الثلاث، قد نرى عراقا مستقلا اقتصاديا ولا نعود بحاجة لاستيراد الكهرباء من بلد آخر، ربّما يمكننا حل هذه المشكلة في غضون ثلاث سنوات".

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وفي تصريحات صحفية دعا الحلبوسي الولايات المتحدة إلى درس الخطوات التي تتخذها وتداعياتها، معتبرا أن "أي خطوة متسرعة وغير محسوبة باتجاه تبني سياسات وإجراءات ضد دول في هذه المنطقة، سيكون لها تأثير سلبي على المنطقة".

والأسبوع الماضي، مددت الولايات المتحدة لثلاثة أشهر إعفاء العراق من أثر التعامل مع إيران تحت طائلة العقوبات، بما يتيح له أن يستورد من إيران الطاقة الكهربائية التي يعتمد عليها.

المصدر: وكالات

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