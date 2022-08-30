تحذير "أندرويد": تطبيقات على متجر "بلاي" تعرّض هاتفك للخطر!

حُذّر مستخدمو "أندرويد" من 35 تطبيقا ضارا في متجر "غوغل بلاي" الرسمي، مع ضرورة حذفها الآن.

وقال خبراء الأمن السيبراني BitDefender إن هذه التطبيقات السيئة قادرة على تقديم إعلانات غير مرغوب فيها لهاتف "أندرويد" الخاص بك، وأن ملايين الأشخاص قاموا بالفعل بتنزيل التطبيقات من متجر "غوغل بلاي". وعلى الرغم من وجود تدابير صارمة في سوق تطبيقات "أندرويد" والتي تساعد على حماية المستخدمين، إلا أن الجهات الفاعلة في مجال التهديد تمكنت من الالتفاف على أنظمة الأمان بطريقة مخادعة.

وقال BitDefender إن التطبيقات المخالفة غيرت اسمها ورمزها بعد تثبيتها، ما يساعد التطبيقات على عدم اكتشافها على هاتف "أندرويد" الخاص بك.

وفي المجموع، تم تنزيل تطبيقات "أندرويد" البالغ عددها 35 تطبيقا أكثر من مليوني مرة من متجر "بلاي".

وتم تنزيل بعض التطبيقات الأكثر شيوعا التي أبرزها BitDefender - بما في ذلك خرائط موقع GPS - أكثر من 100000 مرة.

وغيّر هذا التطبيق، بعد تنزيله، تسميته إلى "الإعدادات" في محاولة لإرباك مستخدمي "أندرويد" ثم بدأ في تقديم الإعلانات الضارة.

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وفي حديثه عن التهديد، قال BitDefender: "إحدى الطرق التي يستثمر بها مجرمو الإنترنت من وجودها على متجر "بلاي" هي عرض الإعلانات على ضحاياهم. وفي حين أن هذا قد يبدو ضئيلا، فإن هذه الإعلانات المقدمة للضحايا تعطل تجربة الاستخدام ويمكن أن تربط مباشرة لبرامج ضارة. وتقدم العديد من التطبيقات الشرعية إعلانات لمستخدميها، ولكن تعرضها من خلال إطارها الخاص، ما يعني أنها يمكن أن تقدم أيضا أنواعا أخرى من البرامج الضارة لضحاياها. وهذه التطبيقات الضارة الجديدة تخدع الضحايا لتثبيتها، فقط لتغيير أسمائها وأيقوناتها وحتى اتخاذ بعض الخطوات الإضافية لإخفاء وجودها على الجهاز".

وقدم BitDefender نصائح للأشخاص حول كيفية البقاء بأمان:

- لا تقم بتثبيت التطبيقات التي لا تحتاجها حقا.

- تذكر حذف التطبيقات التي لم تعد تستخدمها.

- كن حذرا من التطبيقات التي تحتوي على عدد كبير من التنزيلات وتعليقات قليلة أو معدومة.

- كن حذرا من التطبيقات التي تطلب أذونات خاصة، مثل السحب على التطبيقات.

- كن حذرا من التطبيقات التي تطلب الوصول إلى أذونات لا علاقة لها بالوظيفة المعلن عنها.

- قم دائما بتشغيل حل أمني في الخلفية يمكنه اكتشاف السلوك الضار. لا يعني مجرد تنزيل تطبيق من متجر رسمي أنه آمن.

ومن بين تطبيقات "أندرويد" التي ذكرها BitDefender، عرض الشحن الشخصي وكاميرا Image Warp وAnimated Sticker Master وGPS Location Finder.

المصدر: إكسبريس