ميزات تهم الملايين "تختفي" من متصفح Chrome الشهير!

ذكرت بعض مواقع الإنترنت المهتمة بشؤون البرمجة والتقنيات أن بعض الميزات المهمة للكثيرين قد تختفي من متصفح Chrome الشهير من غوغل.

وتبعا للمعلومات التي نشرها موقع Reddit وبعض المواقع الأخرى فإن " ملحقات حظر الإعلانات مثل AdBlock في متصفح Google Chrome لن تعمل في المستقبل مع المتصفح، والسبب في ذلك هو أن غوغل قررت إدخال بعض التعديلات على واجهات تشغيل المتصفح اعتبارا من أول 2023".

وذكر في بيان نشرته بعض الصفحات التابعة لغوغل "اعتبارا من أول العام القادم لن يقبل متجر Chrome الإلكتروني المكونات الإضافية التي تم إنشاؤها وفقًا لمواصفات Manifest V2، وسيحتاج المطورون إلى تحديث الوظائف الإضافية الخاصة بهم لتتوافق مع الإصدار الثالث من أدوات (Manifest V3)".

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وبعد تحديث غوغل للمتصفح من المفترض أن تتعطل ملحقات أدوات " V2" تماما، وحتى الملحقات والميزات الإضافية التي حملها المستخدمون مسبقا من التوقع أن تتوقف عن تأدية وظائفها.

وتأتي هذه التسريبات في الوقت الذي أعلنت فيه غوغل عن إدخال العديد من الميزات لنسخ متصفحها العاملة مع الأجهزة الذكية، وخصوصا تلك المخصصة لأنظمة iOS .

المصدر: فيستي