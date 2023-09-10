"ارمش أكثر".. "الصحي السعودي" يقدم نصائحه عند استخدام الأجهزة الإلكترونية

أعلن المجلس الصحي السعودي أن إغلاق العيون وفتحها أثناء استخدام الأجهزة الإلكترونية، يساعد في حمايتها من الجفاف واعتبر ذلك نصيحة للمستخدمين لتفادي أضرار استخدام الأجهزة.

أوصى المجلس الصحي السعودي كافة مستخدمي الأجهزة الإلكترونية أثناء العمل عليها، بإغلاق العيون وفتحها عن طريق الرمش بالعينين وبكثرة حتى يتم ترطيب العين والحد من الجفاف فيها.

إقرأ المزيد

من جهته، ذكر موقع "أكيوفيو" في جملة من النصائح لمن يرتدون العدسات اللاصقة، وقال إنه قد تتم ملاحظة آثار الشاشة الرقمية على العينين بشكل أكبر. ولذلك على هؤلاء اتباع هذه النصائح للحفاظ على راحة العينين أمام الشاشة.

وأول هذه النصائح الرمش باستمرار وبشكل كامل لأنه يساعد على الحفاظ على ترطيب العدسات اللاصقة.

بالإضافة إلى أخذ فترة من الراحة كل 20 دقيقة والنظر بعيداً على مسافات مختلفة عن الجهاز. وأخيرا تناول الكثير من الماء للحفاظ على ترطيب الجسم بقدر المستطاع.

المصدر: صحيفة سبق + إنترنت