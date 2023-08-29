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المهندسون في سنغافورة يطورون بطاريات تشحن بالدموع

العلوم والتكنولوجيا

المهندسون في سنغافورة يطورون بطاريات تشحن بالدموع
medvestnik.ru
صورة أرشيفية
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العدسات اللاصقة الذكية عبارة عن جهاز واقع معزز قادر على عرض المعلومات المرئية مباشرة على القرنية.

العدسات اللاصقة الذكية عبارة عن جهاز واقع معزز قادر على عرض المعلومات المرئية مباشرة على القرنية. والنماذج الأولية من العدسات اللاصقة الذكية باتت موجودة بالفعل،

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وربما ستتمكن العدسات الذكية في المستقبل من تسجيل ونقل كل ما يراه المستخدم ويسمعه إلى التخزين السحابي. مع ذلك، فإن هذا المستقبل يتطلب بطارية مناسبة لتشغيل الجهاز.

وقام المهندسون والعلماء في سنغافورة بإنتاج نموذج لبطارية مصنوعة من مواد متوافقة حيويا، ولها طبقة من الجلوكوز تتفاعل مع أيونات الصوديوم والكلوريد في محلول ملحي، أما الماء الموجود في البطارية فيعمل على توليد الكهرباء، أي أن البطارية يمكن أن تستمد طاقتها من دموع الإنسان، وذلك لاحتوائها على أيونات الصوديوم والبوتاسيوم.

المهندسون في سنغافورة يطورون بطاريات تشحن بالدموع
involta.media
صورة أرشيفية

وفي الاختبارات المختبرية التي أجريت على العين البشرية، تمكنت البطارية من توفير شدة 45 ميكروأمبير من التيار وقوة قصوى تبلغ 201 ميكروواط، وهو ما يكفي لتشغيل عدسة لاصقة ذكية لاسلكيا لمدة 12 ساعة على الأقل. وفي شكلها الحالي، يمكن للبطارية أن تتحمل ما يصل إلى 200 دورة شحن وتفريغ، مع العلم أن بطاريات الليثيوم الأيونية المماثلة تدوم عادة ما بين 300 و500 دورة. كما يمكن شحن البطارية بالطريقة التقليدية من مصدر طاقة خارجي.

المصدر: naukatv.ru

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