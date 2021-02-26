"جنود خارقون" لمكافحة السرطان

اكتشف علماء مؤسسة الأميرة مارغريت الكندية، كيف يمكن أن يساعد إنتاج "جنود خارقون" من خلايا الدم البيضاء، في محاربة السرطان.

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وتشير مجلة Molecular Cell، إلى أن سلسلة التجارب التي أجريت، تصف العلاج اللاجيني المعدل للحمض النووي، الذي يحول خلايا المناعة التائية، ويعزز قدرتها على قتل الخلايا السرطانية.

ويقول الدكتور دي كارفاليو من قسم الفيزياء الحيوية الطبية بجامعة تورنتو الكندية، "هدفنا، هو استخدام هذه الاستراتيجية إلى جانب أنواع أخرى من العلاج المناعي، لتعزيز مناعة الجسم المضادة للأورام".

ويضيف، "نحن نتصور مستقبل الاختبارات السريرية، التي تتضمن أخذ الخلايا التائية من المريض... ومن ثم حقنها في المريض، لتعزيز الاستجابه المناعية للأورام".

ويعتبر استخدام العلاج اللاجيني في التأثير على جينات الخلايا التائية، أحد الابتكارات الرئيسية لهذه الدراسة. وبالإضافة إلى هذا، درس الباحثون أيضا استجابة الخلايا الدفاعية، التي قد تساعد على تعزيز قدرة منظومة مناعة الإنسان المضادة للأورام.

المصدر: نوفوستي