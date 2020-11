اكتشاف عامل يؤثر في شدة "كوفيد-19"

استنتج علماء جامعة فلوريدا الأمريكية، أن الأشخاص الذين تلقحوا بمضاد الإنفلونزا، يتحملون بسهولة اللقاح المضاد لـ "كوفيد-19"، ولكن بشرط ألا يكون قد مضى عليه أكثر من سنة.

وتفيد مجلة Journal of the American Board of Family Medicine، بأن نتائج هذه الدراسة التي شملت أكثر من ألفي مصاب بـ "كوفيد-19"، أظهرت أن المرضى الذين لم يطعموا ضد الإنفلونزا خلال السنة الأخيرة، كانوا أكثر عرضة للرقود في المستشفى بمقدار 2.44 مرة مقارنة بالمرضى الذين أخدوا مضادا للإنفلونزا خلال السنة الأخيرة، وأكثر بمقدار 3.39 مرة في وحدات العناية المركزة.

ويشير الباحثون، إلى أن هذه النتائج أخذت بالاعتبار العمر والعرق والجنس والأمراض المزمنة التي تعقد مسار المرض: ارتفاع ضغط الدم، السكري، ومرض الانسداد الرئوي المزمن، السمنة، وأمراض القلب التاجية، وقصور القلب الاحتقاني.

المصدر: فيستي. رو