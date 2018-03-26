لماذا لا يجب تجاهل "ردود الفعل الغريزية"؟

أكد علماء ضروة الوثوق بردود الفعل الغريزية في حال كنت تواجه صعوبة في اتخاذ قرار ما، لأنها بمثابة "إشارة حمراء" تمنع الدماغ من ارتكاب الأخطاء.

وتعد "مشاعرنا" جزءا من نظام حماية متقن يدفعنا إلى إبطاء وتقييم الموقف، أو تجنبه تماما، كما يقول العلماء. ويعزز البحث، الذي أجري في جامعة ولاية فلوريدا، فهمنا لدائرة الأمعاء-الدماغ، وهو جزء من الجسم مفهوم بشكل سيئ.

ويذكر أن مسارات الجهاز العصبي أكبر 100 مرة من سطح الجلد، وتُرسل إشارات إلى الدماغ أكثر من أي جهاز آخر في الجسم، كما تتحدث إلى الدماغ عبر العصب المبهم أو "المتجول"، وهو طريق سريع وفائق للإشارات العصبية التي تتحرك من عضو إلى آخر.

ويحمل العصب رسائل من الدماغ إلى جميع أنحاء الجسم، وكذلك رسائل من أسفل إلى أعلى توصف عادة بأنها "مشاعر القناة الهضمية".

وفي حين أنه من الواضح أن هناك الكثير من التواصل بين الدماغ والأمعاء، فقد كافح العلماء لتحديد مدى تأثير هذه المشاعر على اتخاذنا لقرار ما.

إقرأ المزيد

وفي الدراسة الجديدة، وجد الباحثون أن الإشارات المرسلة من القناة الهضمية، يمكن أن تعمل كإشارة حمراء لمنعنا من ارتكاب الأخطاء. وتدفعنا هذه الرسائل إلى تجنب المواقف الخطيرة بقطع أنظمة "المكافآت" في الدماغ.

ووجد الباحثون أن هذا الأمر ذو تأثير قوي على العواطف والسلوك، وخاصة فيما يتعلق بالاستجابة للأحداث المثيرة للقلق أو حالات التهديد.

وتشير الدلائل إلى أن تناول الطعام السيئ يمكن أن يتسبب في تعطيل الإشارات الوقائية التي تحمي القناة الهضمية، ما يؤدي إلى تغير المزاج والسلوك.

وعلى سبيل المثال، أوضح الباحثون أن اتباع نظام غذائي غني بالدهون، يمكن أن يؤدي إلى استجابة التهابية في الجهاز الهضمي، وتغيير الإشارات من العصب المبهم، الذي يمكن أن يؤدي إلى أعراض القلق والاكتئاب.

كما أن أنواع البكتيريا الموجودة في أمعائك تتشكل بواسطة نظامك الغذائي، ويمكن لهذه البكتيريا أن تؤثر على حالتك العاطفية والإدراكية.

المصدر: ديلي ميل

ديمة حنا