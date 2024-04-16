نجمة كويتية تصدم متابعيها بنحافتها المفرطة ونشطاء يحذرون من طريقة تنحيف قد تسبب السرطان (فيديو+ صور)

صدمت الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي بنحافتها المفرطة وغير المعهودة.

وشاركت روان عدة صور على "إنستغرام" ترتدي فيها فستانا أحمر اللون لحضور إحدى المناسبات في لندن، وبدت شديدة النحافة، لتنهال عليها التعليقات من المتابعين الراغبين بمعرفة السر وراء ذلك.

وعن سبب فقدان الوزن بشكل لافت، قال نشطاء إن روان استخدمت "إبر التنحيف" التي بات العديد من الأشخاص يروجون لها مؤخرا، محذرين من اللجوء إليها لنتائجها الخطيرة.

وقال نشطاء إن هذه الوسيلة أدت لوفاة العديد من الأشخاص وهي من العوامل المحفزة لمرض السرطان، ناهيك عن الآثار الصحية السلبية الأخرى التي تسببها.

كنت أضن إنه فوتوشوب لين رحت اتاكد 💀؟؟ pic.twitter.com/rJr15ua84a — ₑ ريما (@IPREMA_) April 14, 2024

ونصحوا بالابتعاد عن حبوب وإبر التنحيف، والاعتماد على الأكل الصحي والرياضة، لافتين إلى أن أغلب المشاهير الآن يخضعن لعمليات تجميل ونحت.

تجدر الإشار إلى أن روان بن حسين كانت تعاني من التنمر في مراهقتها بسبب وزنها الزائد، وقد خسرت الكثير من الوزن على مدى سنوات. ونفت روان مرارا وتكرارا خضوعها لعملية تكميم المعدة، مؤكدة أنها تتبع تمارين رياضية قاسية.

روان بن حسين تروج لأبر تنحيف، وتضحك فيها على البسطاء والمساكين من البنات والشباب، لأن أبر التنحيف أدت لوفاة الكثيرين ومن العوامل المحفزة لمرض السرطان وناهيك على الآثار الصحية الأخرى.(الغثيان، الاسهال، انسداد الامعاء، عدم القدرة على التنفس، حصوات)



يا شباب يا بنات، أبعدوا عن… pic.twitter.com/8CWTUbrxrP — نوح (@nouhthinker) April 15, 2024

ماذا نعرف عن إبر التنحيف؟

تسمى "إبرة ساكسندا" أو "أوزمبيك"، وهي إحدى التقنيات العلاجية التي تساعد على إنقاص الوزن، والتي تعتمد على حقن الجسم بمادة ليراجلوتيد وهي بروتين شبيه بالسكريات يؤثر على مستقبلات عصبية في الدماغ تعمل على سد الشهية والحد من تناول السكريات.

يتم إعطاء إبر التنحيف مع اتباع نظام غذائي صحي للوصول لنتائج أفضل في وقت أقل. وتعمل على خفض مستويات السكر في الدم عن طريق منع الجسم من إفراز هرمون الجلوكاجون الذي يؤثر على المستقبلات الحسية في المخ، مما يقلل الشهية للطعام ويزيد من الشعور بالشبع، بالتالي يزداد معدل حرق الدهون في الجسم وتحويلها إلى الطاقة التي يحتاجها الجسم.

المصدر: RT+ وكالات