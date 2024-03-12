"التوالد العذري".. أنثى الراي اللساع تنجب ذرية من دون ذكر في بريموريه

أنجبت سمكة أنثى "الراي اللساع" التي تعيش بحوض أسماك بمنطقة بريموريه في روسيا منذ ثماني سنوات ذرية من دون ذكر.





وجاء في تقرير إدارة حوض الأسماك: "تفاجأ علماء الأحياء بولادة ثلاث أسماك من نوع الراي اللساع الحمراء Hemitrygon akajei (رتبة فائقة من الراي اللساع) في حوض أسماك بريمورسكي. ولم تتم دراسة هذه الحالة النادرة من الإخصاب من دون ذكر (التوالد العذري) بين هذا النوع إلا قليلا".

ويشير مصدر في الحوض في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أن الأنثى التي أنجبت الصغار الثلاثة هي إحدى الإناث الأربع للراي اللساع التي تعيش في الحوض.

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ويقول: "قبل ثماني سنوات، جلبت أربع إناث من تايوان إلى الحوض، وعشن بمفردهن في الحوض. وقد أنجبت إحداهن ذرية. وجميع الصغار إناث أيضا".

ووفقا للمصدر، يدرس العلماء احتمال تلقيح الأنثى قبل جلبها إلى الحوض المائي في فلاديفوستوك. لأن مثل هذا "الحمل المتأخر" يحدث في أسماك الراي وأسماك القرش

وتجدر الإشارة، إلى أسماك الراي تنمو بسرعة، حيث خلال 2-3 سنوات تصبح كبيرة وقطرها يصل إلى 60-80 سم. والسمة المميزة لأسماك الراي اللساع هي الشوكة السامة على ذيلها. هذه الشوكة في الراي اللساع حديثي الولادة، تضغط بإحكام على الذيل وتتخفى خلف غشاء جلدي خاص.

المصدر: نوفوستي