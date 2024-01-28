ألمانيا.. العثور على حوالي 700 "فورف غراناتن" تعود للحرب العالمية الثانية

قالت الشرطة في بلدة تورغاو شمال شرق مدينة لايبزيغ في ولاية ساكسونيا شرقي ألمانيا، إن عمالا اكتشفوا أثناء أعمال الحفر المئات من القنابل الصغيرة التي تعود إلى الحرب العالمية الثانية.

وأوضحت الشرطة أن بعض هذه القنابل تم اكتشافها يوم الجمعة وتم استدعاء خبراء متخصصين في تفكيك القنابل.

وأضافت أنه تم اكتشاف المزيد من القنابل وقد وصل العدد الإجمالي لهذه القنابل إلى ما يقرب من 700 قنبلة.

وتم نقل هذه القنابل بعيدا تمهيدا للتخلص منها عن طريق الفنيين المختصين.

يُذكر أن هذه القنابل تعرف بالألمانية بـ"فورف غراناتن" (Wurfgranaten) (قنابل رمي)، وهي قنابل صغيرة يتم إطلاقها من مسدس إطلاق قذائف أو ما شابهه.

وجرت العادة أن يعثر عمال بناء في ألمانيا على قنابل غير منفجرة أثناء أعمال الحفر.

المصدر: د ب أ