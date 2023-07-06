إخماد حريق شب في سقف مبنى بجادة "تفيرسكوي" وسط العاصمة موسكو (فيديو)

أخمد رجال الإطفاء حريقا في سقف مبنى بجادة "تفيرسكوي" وسط العاصمة موسكو، بعد اندلاعه في بناء يضم مطعمين، أحدهما مقهى "بوشكين" الشهير، في حين لم تسجل أي إصابات.

وذكرت وسائل إعلام محلية، نقلاً عن خدمات الطوارئ، أنه تم إجلاء حوالي 100 شخص دون أن يصاب أحد بأذى، حيث تمكن رجال الإطفاء من إخماد الحريق على السطح العلوي المكشوف، في حين لم تعرف أسباب الحادث بعد.

وأفادت مصادر في مقهى "بوشكين" لـRT، بأنه لم يتأثر بالحريق، حيث سيستأنف العمل فيه "في وقت قريب".

وتم إجلاء العديد الممثلين الذين كانوا يقومون بتأدية أدوارهم أمام الجمهور في مسرح قريب من مكان الحريق، في حين غادر الجمهور المسرح، بحسب مصادر إعلامية.

المصدر: RT