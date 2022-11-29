الإعلام التركي: شاب دخل مستشفى في ألمانيا لعلاج قدمه اليسرى فأجروا له جراحة على اليمنى

دخل شاب تركي إلى مستشفى في العاصمة الألمانية برلين لإجراء عملية على قدمه اليسرى، إثر اصابتها خلال تمارين رياصية، لكنه خرج من غرفة العمليات بقدمين معطوبتين!

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وقال الشاب التركي ويدعى تونا كارا، مختصرا ما جرى له: "جئت بإصابة في قدمي اليسرى فأجْروا العملية على قدمي اليمنى".

وروى الشاب التركي أن الممرضة صباح العملية سألته: هل قدمك تؤلمك؟"، فأجاب: "نعم يوجد ألم في القدم اليمنى!".

ردت الممرضة تطمئنه بقولها: هذا أمر طبيعي لأنها خضعت لعملية جراحية".

تساءل الشاب مندهشا: لكن قدمي اليسرى هي التي كان يجب أن تخضع للعملية لا اليمنى".

"جئت بإصابة في ساقي اليسرى فأجْروا العملية لقدمي اليمنى".. شابّ تركي يتحدث عن إهمال الأطباء في أحد مستشفيات #ألمانيا بعدما أجروا له عملية في قدمه السلمية pic.twitter.com/XqlXJBLgNy — TRT عربي (@TRTArabi) November 28, 2022

اللافت أن الأطباء كانوا جهزوا القدم اليسرى للعملية الجراحية، لكنهم في غرفة العمليات، أجروا التدخل الجراحي على اليمني "السليمة"!

وكشف الشاب التركي أنه ينوي مقاضاة المستشفى، وانه سيوكل محاميا لرفع دعوى ضده، مشيرا إلى أنه سيواصل دعواه إلى أن يحصل على حقوقه!

الطبيب الجراح بدوره اعتذر عن الخطأ، وأبلغ مريضه أنه سيجري عملية أخرى على قدمه اليسرى، إلا أن أسرة الشاب التركي رفضت العرض، وهي لا ترغب في المجازفة للمرة الثانية!

المصدر: TRT