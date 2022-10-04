بايدن يحدق طويلا في إسفلت الطريق .. فماذا وجد؟

خلال زيارته إلى بورتوريكو، توقف الرئيس الأمريكي جو بايدن مركزا نظره على الأرضية، مكتشفا فيما يبدو مكان الأسفلت!.

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وبدا بايدن في المشهد بعيدا عما حوله من مظاهر الاحتفاء والتصفيق، منشغلا بالنظر نحو الأرضية، كما لو أنه كان يبحث عن شيء ضائع، أو أنه يريد التأكد من ان الإسفلت في مكانه!.

وظهر الرئيس الأمريكي، الذي كان قد أعلن أنه سيترشح لفترة رئاسية ثانية في عام 2024، مبتسما وبمزاج رائق لم يعكره إلا ما شد أنظاره على الأرض طويلا بلا سبب.

المصدر: سبوتنيك + RT