بايدن: سأفعلها مرة أخرى

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، في محادثة مع الناشط في مجال حقوق الإنسان والمقدم التلفزيوني، آل شاربتون، إنه سيترشح لولاية ثانية .

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ونقلت شبكة "إن بي سي" عن مصدر مطلع على الوضع، أن بايدن أدلى بهذا التصريح في سبتمبر، وأن شاربتون أبلغ في وقت لاحق العاملين في مؤسسته الأهلية بذلك.

ونُقل عن مصدر في هذه المؤسسة الأهلية، أن بايدن قال بهذا الشأن: "أعتزم فعل ذلك مرة أخرى ... أنوي ذلك".

وكما تلفت الشبكة التلفزيونية فقد تحفظ بايدن في السابق عن الإدلاء بمثل هذه التصريحات حول ترشيحه، على الرغم من أن أنصاره تحدثوا عن ذلك.

وبحسب استطلاع أجرته واشنطن بوست وقناة التلفزيون "إي بي سي" لن يدعم أكثر من نصف مؤيدي الحزب الديمقراطي الأمريكي ترشيح بايدن في الانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2024 ، حيث أعرب 56٪ من الديمقراطيين والمستقلين من أنصار هذا الحزب، عن رغبة في الدفع بمرشح آخر بدلا من بايدن، الذي سيبلغ من العمر 82 عاما وقت الانتخابات.

في الوقت ذاته، هذا الموقف (رفض ترشح بايدن) أكثر شيوعا بين الديمقراطيين الشباب، إذ يفضل 75٪ منهم مرشحا آخر، في حين أن 35٪ فقط من الديمقراطيين الذين شملهم الاستطلاع أيدوا ترشيح بايدن.

المصدر: نوفوستي