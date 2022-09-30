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بايدن: عليكم الاستعداد للأعاصير بالتطعيم!

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بايدن: عليكم الاستعداد للأعاصير بالتطعيم!
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في موقف جديد يدعو إلى العجب، وضع الرئيس الأمريكي جو بايدن وصفة لا تخطر على بال "لمواجهة الأعاصير" الطبيعية.

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فقد قال بايدن بها الشأن: أريد أن أجعل من الأمر أكثر جلاء. إذا كنتم تعيشون في ولاية تعصف بها الأعاصير مرارا، فإن الجزء الحيوي من الاستعداد لموسم الأعاصير، هو التطعيم؟

ومضى الرئيس الأمريكي يشرح مضاعفات من يمتنع عن التطعيم في مواجهة الأعاصير بقوله: تصبح الأمور أكثر تعقيدًا إذا لم تأخذوا التطعيمات، سيضربكم الإعصار أو كارثة طبيعية أخرى!".

المصدر: سبوتنيك

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