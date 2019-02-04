أغنية فضل شاكر عن "اللي فات" تحقق نصف مليون مشاهدة

حققت أغنية جديدة للفنان اللبناني فضل شاكر تحمل اسم "حبيتك"، مشاهدات تجاوزت نصف المليون، بعد ساعات من رفعها على قناته الخاصة في موقع يوتيوب.

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والأغنية من كلمات محمد رفاعي، وألحان وتوزيع علي أباظة. من المعروف أن اسم المغني اللبناني فضل شاكر تحول إلى أكثر من مجرد اسم لفنان، بعد إثارته الجدل في القضية التي أثيرت ضده في السنوات الأخيرة، والتهم التي واجهها.

وكان المطرب اللبناني، وليد توفيق، قد دعا مواطنه فضل شاكر مؤخرا، إلى "تسليم نفسه لسلطات البلاد للتحقيق معه".

ويقول مطلع الأغنية الجديدة: ممكن تقابل في كل عمرك حكاية.. وتبقي البداية لكل حلو في حياتك.. في وقت اللي تحس فيه بالنهاية.. تعوضك يا حبيبي كل اللي فاتك.

المصدر: وكالات