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وليد توفيق ينصح فضل شاكر بتسليم نفسه

الثقافة والفن

وليد توفيق ينصح فضل شاكر بتسليم نفسه
وليد توفيق
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نصح المطرب اللبناني وليد توفيق مواطنه الفنان فضل شاكر، بضرورة تسليم نفسه للسلطات اللبنانية للتحقيق معه في ما هو منسوب إليه.

وقال المطرب اللبناني في برنامج "تحت السيطرة": "وضع فضل لازم نفهمه جيدا، فضل فنان كلنا أحببنا صوته وكنا نمسك العود ونقعد معاه بالساعات أنا وجورج وسوف صديقي الحبيب ورفيق مشواري. وكنا نروح نسمع أغانينا بإحساس فضل، وما في شك هذا الفنان قبل الحادثة ما في حدا ما حب فضل شاكر".

وأضاف: "أنا مستغرب مش مصدق كنت أقرب الناس ليه ما بعرف شو صار معه، ولم أصدق برودة ما بصدق لما شفته مربي اللحية"، مضيفا "مش مصدق الصورة اللي كان عليها، وفي رأيي يجب أن يسلم نفسه للقضاء وأنا واثق إنه بريء".

المصدر: المصريون

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